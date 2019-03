L’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce la mise en place d’un dispositif d’une capacité de 2.132 sièges supplémentaires à bord des trains « Al Boraq » et de tarifs spéciaux pour permettre aux supporters de l’équipe nationale d’assister au match amical Maroc/Argentine, prévu mardi soir au Grand Stade de Tanger (20h00).

Dans un communiqué, l’ONCF fait savoir qu’à l’aller, un train spécial est programmé au départ de Casa-Voyageurs à 14h00 et desservira les gares de Rabat-Agdal (départ à 14h50) et de Kénitra (départ à 15h20), notant que le reste des sièges sera réparti sur les trains « Al Boraq » entre 07h00 et 15h00.

Quant au retour, un autre train spécial est programmé à 23h30 pour permettre de transporter les supporters en fin de match et desservira les gares de Kénitra, Rabat-Agdal et Casa-Voyageurs, ajoute la même source.

Pour la circonstance, le train Al-Atlas Tanger-Marrakech (TM) sera retardé au départ de Tanger et partira à 00h00 au lieu de 23h20, afin d’assurer le transport des supporters des gares non desservies par Al Boraq, ajoute-t-on.

A cette occasion, l’ONCF propose des tarifs spéciaux aller-retour au départ de Casa-Voyageurs, soit 598 Dhs en 1ère classe et 374 Dhs en 2ème classe, au départ de Rabat-Agdal (468 Dhs en 1ère classe et 286 Dhs en 2ème classe) et au départ de Kénitra (398/232 Dhs).