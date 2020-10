Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a convoqué les gardiens de but Anas Zniti et Ahmed Reda Tagnaouti en prévision du match amical devant opposer mardi l’équipe nationale de football à son homologue de la République Démocratique du Congo (RDC), au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat (19h).



Zniti, auréolé de son titre de champion du Maroc glané dimanche soir avec le Raja de Casablanca, et Reda Tagnaouti, portier du Wydad de Casablanca, ont rejoint le stage de préparation des Lions de l’Atlas au complexe Mohammed VI de football à Maamora (Salé), indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMD), publié sur son site officiel.



Les Lions de l’Atlas, en préparation pour les prochaines échéances, s’apprêtent à disputer leur deuxième match amical en moins d’une semaine. Vendredi dernier, ils avaient pris le meilleur à Rabat sur les Lions de la Téranga sénégalais sur le score de 3 buts à 1.