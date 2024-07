[Communication d’entreprise]

Grand Tower Investment dévoile le projet immobilier Anfa Blue Living à Ain Diab, extension, sur un site de 14 hectares. Offrant une vue imprenable sur l’océan depuis son emplacement stratégique dominant l’horizon, ce projet exclusif redéfinit les standards de luxe et de sophistication au Maroc.

Une approche urbaine innovante

Le projet propose 27 lots de terrain(s) pour villas isolées en R+1, 51 « Signature » villas et 98 « Urban" » villas . Chaque aspect du projet est méticuleusement conçu pour offrir une expérience de vie inégalée, alliant confort moderne, élégance architecturale et harmonie avec l’environnement naturel côtier.

Anfa Blue Living ne se limite pas à offrir des résidences exceptionnelles ; il propose un style de vie urbain, où la nature et la modernité se rencontrent harmonieusement. Idéalement situé près du littoral, ce projet offre un accès privilégié aux commodités urbaines tout en préservant la tranquillité d’un cadre naturel préservé.

Terrains pour des villas de prestige

Les terrains d’Anfa Blue Living sont bien plus qu’une simple opportunité de construction ; ils représentent une toile vierge où vos rêves prennent vie. Situés le long du prestigieux Boulevard Abdelhadi Boutaleb, ces lots offrent des superficies à partir de 600 m², permettant une liberté totale dans la conception et l’aménagement de votre villa sur mesure.

« Signature », Villas, luxe et raffinement

Les « Signature »; villas incarnent le summum du luxe avec leurs agencements intelligents et leurs intérieurs raffinés. Chaque résidence, d’une superficie habitable de 377 m² à 410 m², comprend un rez-de-chaussée spacieux avec triple salon, salle à manger et coin cheminée, s’ouvrant sur un jardin privé avec piscine. À l’étage, quatre suites somptueuses et un solarium offrent une vue panoramique sur la mer, en plus d’un sous-sol lumineux. Le tout alliant confort et prestige dans un cadre exceptionnel.

Urban, villas, style de vie moderne

Les « Urban »villas combinent l’élégance des maisons de ville anglaises avec les avantages d’une villa contemporaine. Étendues sur trois niveaux et offrant entre 209 m² et 231 m² habitables, ces résidences disposent de piscines et jardins privés, ainsi que de quatre suites élégantes réparties sur les étages supérieurs. Chaque détail est pensé pour assurer confort et bien-être, créant un espace familial intime et sophistiqué.