Infomédiaire Maroc – La deuxième conférence mondiale de l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) sur « la résistance aux antimicrobiens (AMR) et l’utilisation prudente des agents antimicrobiens chez les animaux », a entamé ses travaux, lundi à Marrakech.

Plus de 500 participants venant de 136 pays, dont des ministres, des délégués de l’OIE et les points focaux nationaux pour les produits vétérinaires, des experts, des professionnels, des décideurs politiques, des organisations internationales et des donateurs, participent à cette conférence.

Elle intervient à un moment charnière dans la lutte contre l’antibiorésistance, et revêt une importance capitale dans la mesure où elle vise à capitaliser et à consolider ces efforts, accroître la compréhension de la situation globale de l’antibiorésistance chez les animaux et à développer des recommandations en vue d’un contrôle durable de l’AMR dans le futur, tout en maintenant la santé et le bien-être animal, la santé publique vétérinaire et la sécurité alimentaire.

La Conférence sera un forum de discussion permettant de réfléchir à la meilleure façon de soutenir les pays membres en ligne avec les objectifs de la stratégie de l’OIE et du Plan d’action global contre l’antibiorésistance.

Le programme de ce conclave prévoit une série de séances techniques encadrées par des experts, notamment sur « La participation du secteur de santé animale aux plans d’action nationaux en matière de résistance aux antimicrobiens », « Le changement des comportements et stratégies de communication pour une réduction de l’utilisation des antimicrobiens chez les animaux », « L’utilisation responsable et prudente des agents microbiens vétérinaires : outils pratiques et expériences », « La surveillance et suivi pour une gestion efficace de la résistance aux antimicrobiens, « Panel industries : encourager l’implication du secteur privé dans la réponse mondiale à la résistance aux antimicrobiens », « La recherche et les développements futurs dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens » et « Les partenariats internationaux pour une mise en œuvre efficace du contrôle de la résistance aux antimicrobiens ».

Rédaction Infomédiaire