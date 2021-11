Une convention de partenariat relative à la lutte contre l’antibiorésistance dans le secteur de l’élevage et dans la chaîne alimentaire a été signée, mardi lors d’une journée d’étude à Rabat, entre le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et des partenaires sectoriels.

Cette convention, conclue par le ministère, l’Office national de sécurité sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA), les associations interprofessionnelles du secteur avicole (FISA), des viandes rouges (FIVIAR), du lait (Maroc Lait) et de l’apiculture (FIMAP), les associations de l’industrie pharmaceutique vétérinaire (ANPV et AMIP-Vet), les institutions de formation et de recherche vétérinaires (IAV Hassan II) et l’Ordre national des vétérinaires (ONV), vise à officialiser le partenariat et la communication entre les parties prenantes pour la mise en œuvre du plan stratégique national de prévention et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens relevant du secteur de l’élevage et de la chaîne alimentaire. Il s’agit ainsi de conjuguer et mutualiser les efforts pour une utilisation prudente et raisonnée des antimicrobiens et pour lutter contre l’antibiorésistance.

Dans une allocation d’ouverture des travaux de la journée d’étude, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a souligné que le Maroc a réalisé des progrès qualitatifs en élaborant son plan stratégique national de prévention et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens qui est le fruit d’une coopération étroite entre le ministère de la Santé et le ministère de l’Agriculture, représenté par l’ONSSA dans le plein respect de l’approche One Health (« une seule santé »).

La signature de cette convention, a-t-il indiqué, reflète la volonté commune de toutes les parties prenantes de lutter contre la résistance aux antimicrobiens et contribuera certainement à l’accélération de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Et d’ajouter: « Je suis sûr que cet accord constituera un jalon dans la lutte contre la menace permanente que représente la résistance aux antimicrobiens pour la santé animale, la santé humaine et pour l’environnement ».

Pour sa part, le directeur des Intrants et des Laboratoires à l’ONSSA, Nabil Abouchoaib, a expliqué que « l’antibiorésistance est le phénomène par lequel des bactéries exposées de manière prolongée à un même antibiotique acquièrent des mutations qui les rendent résistantes, c’est à dire difficiles, voire impossibles à combattre par les traitements habituels ».

En outre, Abouchoaib a noté lors de sa présentation intitulée « prévention et contrôle de la résistance aux antimicrobiens dans le domaine de l’élevage et la chaîne alimentaire: réalisations et perspectives », que lutter contre la résistance aux antimicrobiens nécessite un usage responsable et raisonné des antibiotiques, une adoption de l’approche « une seule santé » afin de mieux coordonner les actions entre les différents secteurs ainsi qu’une responsabilité commune de tous acteurs publics/privés.

Dans ce sillage, la convention signée aujourd’hui vise à rassembler les parties prenantes autour d’un objectif commun, à fournir un cadre de développement des pratiques raisonnées de l’usage des antibiotiques, de consolider l’engagement de toutes les parties prenantes ainsi que de formaliser le cadre de partenariat Public/privé (PP), a-t-il affirmé. Initiée par l’ONSSA, cette journée d’étude a connu la participation des différents partenaires sectoriels concernés par la lutte contre l’antibiorésistance dans le secteur de l’élevage et dans la chaîne alimentaire.

L’organisation de cet évènement intervient dans le cadre du Plan stratégique national pour contrôler et réduire la résistance aux antimicrobiens dans le secteur animal et au niveau de la chaine alimentaire. C’est également une occasion pour rappeler l’importance de conjuguer les efforts des différentes parties prenantes pour promouvoir les pratiques raisonnées qui concernent l’utilisation des antibiotiques dans le secteur de l’élevage et qui vont contribuer à la résolution de la problématique de l’antibiorésistance. Mis en œuvre depuis 2015, ce plan s’aligne sur les standards internationaux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et avec les nouvelles orientations de la stratégie « Génération Green 2020-2030 ». Le Maroc est parmi les 6 pays retenus par le Fonds fiduciaire multi-partenaire (OIE, FAO et OMS) pour la résistance aux antimicrobiens, devant bénéficier d’un appui pour l’accélération de la mise en œuvre de son plan pour la période 2021-2022.