L’Association Professionnelle des m Etablissements du Crédit du Cameroun est désigné invitée d’honneur de la 15ème édition de l’Africa Pay & ID Expo, le salon annuel du paiement, de la digitalisation, du mobile et de l’identification en Afrique francophone, qui se tiendra les 12 et 13 mars prochains à Marrakech.



Conduite par Alphonse Nafack, Président de APECCAM, une importante délégation composée de représentants du secteur bancaire et experts technologiques est ainsi attendue afin de partager avec les 1.500 participants présents leurs visions sur les stratégies adoptées pour accélérer la transformation digitale des banques et le développement de l’économie numérique au Cameroun. Les grands projets en termes de modernisation des systèmes du paiement seront mis en avant lors d’une séance organisée à l’honneur du Cameroun.

Depuis sa création en 2006, APIDE a joué un rôle fondamental dans la promotion des nouveaux moyens de paiement, de la transformation digitale et des technologies e-gov en Afrique. Aujourd’hui, cet évènement régional réunit plus de 1500 acteurs publics et privés venant de plus de 60 pays, autour de trois journées de conférences, de formations et de 3.000 m2 d’expositions dédiées aux nouvelles innovations et solutions adaptées au continent.



APIDE est donc une véritable immersion dans les technologies liées à l’industrie du paiement et aux systèmes d’identification les plus en vue : nouvelles frontières de la biométrie, protection des données personnelles, enjeux évolutifs de la monétique, digital banking, mobile payment, e-commerce, intelligence artificielle, internet des objets…