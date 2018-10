Infomédiaire Maroc – La ville de Tétouan accueillera, les 10 et 11 octobre, la 3ème Conférence internationale sur les applications smart city. Organisée par l’Association méditerranéenne des sciences et technologies (MediAST) en partenariat avec la Faculté des sciences de Tétouan (FST), cette conférence réunira des experts, des académiciens et des professionnels marocains et étrangers pour débattre des aspects liés aux villes intelligentes, bâtiments intelligents, réseaux intelligents et systèmes d’information géographique.

L’organisation de ce carrefour scientifique se veut en harmonie avec orientations royales visant l’adéquation de la formation avec les exigences du marché du travail et l’ouverture de la formation dispensée sur les nouvelles technologies, soulignent les organisateurs.

Cet évènement constitue une occasion pour rassembler chercheurs, développeurs et secteur privé et échanger les expériences entre eux dans le domaine des villes intelligentes, ainsi que de vulgariser les techniques et les nouvelles applications pouvant ouvrir de nouvelles perspectives devant les villes marocaines en vue de garantir une transition efficace vers les villes intelligentes.

Il s’agit aussi d’une opportunité pour établir des partenariats entre les acteurs marocains et leurs homologues méditerranéens, mais aussi entre les universités marocaines et étrangères en vue de rechercher les moyens permettant de mener des projets de coopération d’intérêt commun en matière de recherche scientifique.

Rédaction Infomédiaire