Infomediaire Maroc – La deuxième ligne du tramway de Casablanca est en phase de tests, essais et marche à blanc en vue de sa mise en service dans des conditions de sécurité et de confort maximales, annonce Casa Transports dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.

Ces tests, obligatoires et incontournables, sont étroitement liés aux systèmes de la ligne T1, en vue de la mise en cohérence de l’ensemble des systèmes du réseau. Ils peuvent provoquer, de manière imprévisible, des perturbations sur la fréquence de passage des tramways. Ces incidents, quoique inévitables lors de cette marche à blanc, sont maîtrisables à court terme. Les équipes du projet et de l’exploitation sont mobilisées afin d’achever cette phase de tests dans les meilleurs délais, et ainsi, minimiser son impact sur les voyageurs, indique la même source.

Dans ce contexte, les équipes du projet et de l’exploitation ne ménagent aucun effort visant à garantir un service de transport de qualité et présentent leurs excuses aux voyageurs pour ces perturbations. Elles œuvrent sans relâche pour mettre en service un réseau de tramway intermodal et connecté offrant un haut niveau de service et de desserte à la hauteur des exigences des Casablancais, conclut Casa Transports.

