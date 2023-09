Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, jeudi à Rabat, la 5ème réunion du Comité de pilotage du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, consacrée à l’évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre de divers projets conformément aux Hautes Instructions Royales.

Cette réunion a été l’occasion pour examiner un ensemble de programmes en cours de réalisation, notamment le programme d’interconnexion entre les bassins de Sebou et de Bouregreg, qui vise à assurer l’approvisionnement en eau potable de l’axe Rabat-Casablanca.

Lors de cette réunion, les projets liés au dessalement de l’eau de mer, entrepris par le gouvernement, ont également été abordés, tels que le projet de dessalement de l’eau de mer dans les provinces d’El Jadida et de Safi, dont la réalisation a été confiée au groupe OCP en vertu d’un protocole d’accord et d’un contrat de concession, ainsi que la station de Nador.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion, le ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka, a affirmé que les programmes relatifs au transfert de l’eau via la voie navigable reliant les bassins de Sebou et de Bouregreg se poursuivront afin de réponde aux besoins de plus de 12 millions habitants de Rabat, Casablanca et des zones avoisinantes.

Il a, dans ce sens, souligné l’engagement du comité, conformément aux Hautes Instructions Royales, à poursuivre les programmes tracés, notamment le dessalement de l’eau au profit des régions qui pâtissent de pénurie, ainsi que l’acquisition de plusieurs unités mobiles de dessalement et de traitement de l’eau minérale pour faire face aux problématiques y afférentes dans ces régions.

Il est à noter que le comité national chargé du pilotage du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, a été mis en place par le Chef du gouvernement en juin 2022. Les membres de ce comité sont issus des différents départements concernés.