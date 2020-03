L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a renouvelé, lundi dans un communiqué, sa condamnation des fausses informations diffusées au sujet de prétendues” mesures préventives” qu’il compte prendre pour faire face au problème du manque de pluie, et de son recours à la réduction de la période d’approvisionnement en eau potable.

Les fausses informations se poursuivent concernant des mesures préventives que l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) compte prendre pour faire face au problème de la pénurie des pluies, et son possible recours à la réduction de la période d’approvisionnement en eau potable, indique le communiqué. “L’ONEE a déjà publié un communiqué démentant catégoriquement ces rumeurs infondées, et réfutant les fausses informations diffusées sur l’état de l’approvisionnement en eau potable”, ajoute le communiqué.

L’Office tient à informer, encore une fois, les citoyens que “l’approvisionnement en eau potable n’a subi aucun changement, et qu’il se poursuit de manière normale”, assure l’ONEE. Il conclut que “l’Office se réserve le droit de prendre toutes les mesures juridiques en vigueur pour faire face à ces rumeurs et ces allégations”.