La Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) relevant du ministère de l'Economie et des finances, a procédé à l'élaboration d'un Recueil englobant l'ensemble des offres d'appui au financement au profit des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

Elaboré avec la collaboration de la coopération allemande, dans le cadre des actions entreprises pour favoriser l’inclusion financière des TPME, des auto-entrepreneurs (AE) et des micro-entrepreneurs, ce projet vise à renforcer la communication et la diffusion, auprès des porteurs de projets et des promoteurs, des produits destinés au financement des AE/TPME et à améliorer la connaissance et de la visibilité des différentes parties prenantes des secteurs public et privé, indique le DTFE dans un communiqué.

Il s’agit également de contribuer à une meilleure convergence des efforts des acteurs de la Place, ajoute la même source.

Structuré en 6 fascicules distincts regroupant les offres et produits relatif à une catégorie de besoins spécifiques, notamment l’amorçage/innovation, la création, l’exploitation, l’investissement et développement et les opérations à l’export, ce recueil servira de base à la conception d’une plateforme digitale interactive, en cours de construction, dédiée aux instruments d’appui aux TPME, précise la DTFE.

Cette plateforme, caractérisée surtout par sa convivialité et sa simplicité, devra répondre aux premiers besoins d’informations de base, à même d’orienter l’utilisateur vers la ou les solutions les plus pertinentes par rapport à sa situation et à son besoin, conclut le communiqué.

Rédaction Infomédiaire