L’Arabie Saoudite a annoncé, mercredi, la mise en quarantaine de sa capitale Riyad ainsi que des deux villes saintes Médine et La Mecque, pour tenter d’endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le Royaume interdit ainsi, à partir de jeudi, toute entrée et sortie dans les villes de Riyad, Médine et La Mecque, ainsi que tout déplacement entre les provinces du pays, rapporte l’Agence de presse officielle SPA, citant des mesures décrétées par le Roi Salmane.

Le couvre-feu qui a été mis en place depuis lundi entre 19h00 à 06h00, commence désormais à 15h00 dans les villes mises en quarantaine, selon la même source. Médine et La Mecque étaient déjà interdites aux étrangers pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. Le pays avait également décrété la fermeture des cinémas, centres commerciaux et restaurants et suspendu tous les vols, ainsi que la Omra.

En Arabie Saoudite, 900 cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés et deux personnes en sont décédées.