Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, la société foncière Aradei Capital vient de recevoir le feu vert de l’Autorité marocaine du marché des capitaux pour son introduction en bourse prévue au début du mois de décembre.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’investissement, Aradei Capital a investi 49,3 millions de dirhams (MDH) au titre du 3ème trimestre 2020. “Durant ce trimestre riche en réalisations, Aradei Capital a poursuivi la mise en œuvre de son plan d’investissement avec l’ouverture de deux retails park à un mois d’intervalle”, a annoncé le Président Directeur Général d’Aradei Capital, Nawfal Bendefa.

Le groupe tient à préciser que la surface GLA (surface commerciale utile) du portefeuille de la foncière s’élève à plus de 343.000 m² à fin septembre 2020 contre 326.000 m² à fin juin 2020, une augmentation principalement liée à l’ouverture de Sela Park Témara, notant que le taux d’occupation de la foncière à fin septembre 2020 est de 91%.

Sela, révèle le Groupe, est la nouvelle marque de lieux de commerce de proximité qui traduit la vision du shopping moderne d’Aradei Capital. Elle a été renforcée ce trimestre par l’ouverture partielle de Sela Park Témara, le 4ème Sela de la foncière, le 25 septembre 2020, un retail park d’une superficie de plus de 18.000 m2 GLA avec des locomotives telles que Carrefour et Decathlon, et la poursuite des travaux de construction de Sela Park Agadir, un retail park de plus de 20.000 m2 GLA avec une ouverture partielle le 27 octobre 2020.

Il s’agit du deuxième projet du programme d’investissement d’Aradei Capital dans la région du Souss Massa Draa après celui d’Inezgane, poursuit la même source.