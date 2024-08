Les actionnaires d’Aradei Capital devront statuer prochainement sur une augmentation du capital social à hauteur d’un montant maximum de 400 millions de dirhams (MDH), prime d’émission incluse.

Cette opération est à réaliser par émission d’actions à un prix de 480 dirhams par action, dont 100 dirhams à titre de nominal et 380 dirhams à titre de prime d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’investisseurs identifiés, indique Aradei Capital dans un avis de réunion valant avis de convocation des actionnaires à l’assemblée générale mixte prévue le 12 septembre 2024.

Les actions à émettre au titre de l’augmentation du capital seraient libérées intégralement en numéraire à l’exclusion de toute libération par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, ajoute la même source.

De même les nouvelles actions seront assimilées aux actions anciennes et soumises de ce fait à toutes les stipulations des statuts et aux décisions des assemblées générales et porteront jouissance courante de manière à être totalement assimilables aux actions existantes de la société.