Un master prestigieux en phase avec les défis urbanistiques d’aujourd’hui et de demain : une formation unique internationale sur l’innovation écologique et technologique pour une ville plus saine !

Associant les savoirs de l’Architecture, de l’Urbanisme et des Sciences, cette nouvelle formation, est vivement encouragée par plusieurs établissements de renom en France (Société du Grand Paris, Métropole du Grand Paris, Atelier Parisien d’Urbanisme etc…) et au Maroc.

La Mention de Master Urbanisme et Aménagement de Sorbonne Université comporte un tronc commun au premier semestre et deux Masters : SPMVD (Stratégies Projets et Mobilités dans la Ville de Demain), dispensé à Sorbonne Université à Paris, et VHDD (Ville Héritée et Développement Durable) dispensé à l ’École d’Architecture et de Paysage de Casablanca (EAC).

Cette formation vise à former aux métiers de l’Urbanisme et de l’Aménagement tels qu’ils sont en train d’évoluer actuellement, selon une approche éco soutenable et une innovation urbaine et écologique dans la planification, le projet urbain et les mobilités. Elle implique les sciences, les sciences humaines et sociales, et les savoirs de l’Architecture.

Accompagner les responsables publics grâce à une nouvelle génération de professionnels de l’urbanisation et du design urbain.

« Le lancement de ce nouveau master intervient à un moment où le Maroc, à l’image du reste des pays du continent africain, fait face à de nombreux défis :

enjeux sociétaux en matière de santé et de naturalisation de la ville,

préoccupations environnementales de lutte contre le changement climatique, et de mutualisation d’énergies (smart grid),

urbanisation rapide, avec une projection à l’horizon 2050, de doublement de la population urbaine en Afrique, et une population urbaine qui représentera 80% de la population totale au Maroc,

Pour faire face au bouleversement des paradigmes en urbanisme et aux changements profonds qu’il entraînera, de nouvelles approches et de nouvelles stratégies devront être tracées et mises en œuvre par les pouvoirs publics, nécessitant l’accompagnement de professionnels en matière d’aménagement du territoire et de politique de la ville», explique Benabdeljalil, Directeur général de l’EAC.

Un master d’exception au service des villes marocaines et africaines de demain : un diplôme délivré par Sorbonne Université.

“Nous avons décidé de lancer ce master en partenariat avec l’École d’Architecture et de Paysage de Casablanca pour contribuer à former des compétences susceptibles de remplir une mission de grande importance pour le développement du Maroc et du reste des pays africains. Les lauréats de ce master auront à se pencher sur le renouvellement urbain, en s’appuyant sur leur expertise en matière de gouvernance, de planification, de design urbain, de politiques de l’habitat, ou de mobilité et de transport” renchérit la Professeure Patrizia Ingallina, Responsable de la mention Urbanisme et Aménagement à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Une formation qui s’adresse aux licenciés et aux professionnels en exercice dans le domaine.

Le Master en Urbanisme et Aménagement s’adresse aux titulaires d’un diplôme d’architecte, d’ingénieur, ou en sciences humaines, ou d’une licence dans l’un de ces domaines. Une fois obtenu le diplôme d’Urbaniste, les lauréats pourront intervenir au sein des collectivités locales et régionales, agences urbaines, administrations publiques et collectivités locales, ou encore dans des cabinets d’architectes, d’urbanistes, dans des bureaux d’études, ou dans des entreprises de promotion immobilière et des start-ups.