Infomediaire Maroc – Le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed El Aaraj, a mis en exergue, mercredi soir à Rabat, le rôle culturel de l’institution « Archives du Maroc ».

Selon un communiqué du ministère, El Aaraj, qui s’exprimait lors du conseil d’administration des « Archives du Maroc », a mis en relief la contribution de cette institution à préserver et sauvegarder le patrimoine national, ainsi qu’à faciliter sa consultation et à valoriser sa qualité scientifique, culturelle et éducative à travers la recherche scientifique, la formation professionnelle et la coopération internationale.

Il a, en outre, fait part de l’intérêt particulier qu’accorde son département au développement du travail de cette institution et au soutien des missions qui lui sont attribuées, rapporte le communiqué.

Ce conseil d’administration, tenu en présence de son président, Jamaâ Baida et de ses membres, a constitué une occasion de présenter le bilan et les perspectives des programmes et projets des « Archives du Maroc ».

Les participants à cette réunion ont discuté du bilan de l’institution au titre de l’exercice 2018 qui a connu le lancement de plusieurs projets structurants visant la promotion des archives nationales et l’amélioration du rendement des « Archives du Maroc », en tant qu’institution chargée de la gestion de ce secteur, dans le cadre de la régionalisation avancée.

Conformément à cette orientation, une première conception a été mise en place pour la création de centres régionaux des archives dans le but de contribuer davantage à la sauvegarde des archives régionales et de faciliter leur consultation par les chercheurs et les intéressés.

Cette politique de management moderne des archives a également pour objectif de développer les régions, d’accroître leur rayonnement et d’instaurer les bases d’une réelle démocratie locale, conclut le communiqué.

Rédaction Infomediaire.