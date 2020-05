Dans le cadre de son programme éducatif Académie des arts en faveur des élèves d’établissements scolaires publics de Casablanca, la Fondation Attijariwafa bank a lancé début avril un challenge artistique Corona sous le hashtag #Ibda3MenDarek (Crée de chez toi). Ce challenge portant sur 4 disciplines : dessin, écriture, chant et multimédia, a pour objectif d’aider ces jeunes apprenants à mieux appréhender cette situation très particulière à travers l’encouragement de l’expression individuelle tout en intégrant les mesures sanitaires. Les élèves ont été entièrement coachés par la Fondation avec l’aide de professeurs spécialisés.

La Fondation Attijariwafa bank mène depuis 2009 le programme d’initiation à l’art Académie des Arts, en partenariat avec l’Académie Régionale d’Éducation de la Région Casablanca-Settat au profit de 150 nouveaux élèves par promotion tous les deux ans. La Fondation Attijariwafa bank tenait à assurer la continuité de son programme dont l’objectif est avant tout de permettre l’éducation de l’esprit citoyen des élèves par l’art, et ce, en mettant à leur disposition tous les moyens logistiques et humains comme des cours hebdomadaires à distance, des conseils, en plus de ce nouveau challenge artistique stimulant et porteur d’espoir.

Les élèves parrainés ont été très réceptifs avec plus de 150 dessins et témoignages écrits. Les nombreux dessins reçus quotidiennement racontent leur vécu du confinement avec beaucoup de créativité et ne manquent pas d’humour pour décrire leur environnement, la convivialité ou les situations héroïques auxquels font face les personnels de la santé et les autorités. De plus, la Fondation s’attèle à mettre en avant ces jeunes talents à chaque nouvelle conférence digitale de son cycle “Échanger pour mieux comprendre”.

Le challenge #Ibda3MenDarek se poursuit jusqu’à fin mai 2020 avec une mise en ligne chaque vendredi sur le portail Jamiati (www.jamiati.ma). Le challenge donnera suite à une remise de récompenses, départagées par un jury composé de professeurs et professionnels de l’art.

Les premières livraisons de ce challenge sont visibles sur les plateformes digitales Jamiati, L’bankalik et sur la chaîne Youtube du groupe Atttijariwafa bank :

https://www.jamiati.ma/fr/actualites/news/la-fondation-attijariwafa-bank-lance-un challenge-coronavirus-aux-jeunes-eleves-de

https://www.facebook.com/pg/lbankalik/posts/?ref=page_internal