En cette période plus qu’inédite que vit le Maroc et pour cause de crise sanitaire du covid-19, Ilyass Alami-Afilal, professionnel de la communication culturelle, lance un projet inédit pour venir en aide aux étudiants et récents Lauréats des beaux-arts, aux jeunes talents autodidactes, et à des jeunes artistes étrangers réfugiés au Maroc. En effet, l’impact de cette crise sur ce secteur d’activité est très signifiant.

Notamment à cause de l’arrêt net des manifestations culturelles dans les espaces publics, du report de la totalité des expositions artistiques, mais aussi de l’inéligibilité de la majorité des jeunes artistes aux différents programmes sociaux de compensation entrepris par les institutions nationales.

Dans ce contexte aussi délicat, Ilyass Alami-Afilal et plus de 60 artistes reconnus lancent une grande opération intitulée ‘’Beaux-arts Solidarité Maroc 2020’’. Cette opération caritative vise selon l’organisateur « à apporter un soutien effectif aux artistes par la mise en vente de leurs oeuvres, et par le versement intégral des bénéfices de l’opération aux 5 dernières promotions de lauréats des 2 instituts d’Arts plastiques au Maroc (Tétouan et Casablanca) et à des jeunes artistes en situation précaire. »

De jeunes talents à protéger

Cette situation particulière que cause le coronavirus, crée chez les novices des filières de l’Art d’énormes crises d’angoisse et un doute énorme sur leur avenir.

Pour l’organisateur de cette opération de solidarité, « ces jeunes talents n’ont en ce moment aucune visibilité sur leur avenir. Ils ont très peu de moyens pour la préparation de leurs travaux de fins d’étude. Et beaucoup d’entre eux manquent du minimum de ressources vitales nécessaires en ces temps difficiles de crise sanitaire que nous vivons.

Notre devoir à tous est de ne pas laisser se faner leurs talents naissants, leurs énergies créatrices, et leur foi en leur avenir ! »

Un public à distraire et à cultiver

Le confinement a subitement révélé un besoin généralisé de solidarité, de Culture, et de divertissement.

La plate-forme internet Beaux-Arts Solidaires Maroc va être une exposition virtuelle permanente à visiter à toute heure du jour et de la nuit, à partager avec proches et relations :

– de grands artistes contemporains à redécouvrir,

– de jeunes talents à connaitre

– des oeuvres à acquérir à des prix exceptionnels

– une action caritative à soutenir

Qui va bénéficier des résultats de cette action de solidarité ?

– Les étudiants en dernière année d’étude de l’Institut National des Beaux-arts de Tétouan ou de l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Casablanca,

– Les lauréats des promotions 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 de l’Institut National des Beaux-arts de Tétouan ou de l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Casablanca.

– Les jeunes artistes autodidactes ou réfugiés étrangers en situation précaire

Casablanca, le mardi 5 mai 2020

Qui a soutenu cette action de solidarité ?

Un grand nombre d’artistes marocains confirmés ont été invités à participer à cet élan de solidarité.

Déjà, plus de 60 artistes professionnels et amateurs d’art se sont généreusement associés à cette initiative. Chacun allant selon sa notoriété, apporter sa contribution à la viabilité nécessaire à ce projet inédit.

Plus de 100 oeuvres originales ont été réunies à ce jour.

Comment s’intégrer à ‘’Beaux-arts Solidarité Maroc 2020’’ ?

Vous êtes étudiants ou professionnels, et vous souhaitez profiter de cette initiative de solidarité ? Rien de plus simple. Il vous suffit juste d’envoyer vos coordonnées complètes sur l’adresse e-mail : [email protected].

Pour les étudiants, il faudra joindre à ce message :

– Une copie de l’inscription en 4ème année ou une copie de l’attestation de réussite pour les lauréats.

– Les descriptifs de la démarche artistique entreprise, du projet personnel et des motivations pour l’avenir.

Quant aux jeunes artistes qui souhaitent proposer leurs oeuvres artistiques à la vente, il faudra joindre au mail :

– Le Curriculum vitae,

– La démarche artistique,

– Leurs projets et motivations pour l’avenir,

– Leur portfolio et/ou site web et/ou adresses comptes réseaux sociaux.

– Les photos de chacune des oeuvres (maximum 3) en mentionnant tous les détails (Dimensions en cm, Média, Technique, Titre, Année).

Comment se déroulera l’Expo-vente ‘’Beaux-arts Solidarité Maroc 2020’’ ?

Le public est invité à s’inscrire sur le site :

https://artsolidaritemaroc.wixsite.com/website-1/event-details/vente-caritative-de-solidarite/form

Les acheteurs pourront y acheter les oeuvres à un prix exceptionnel de -20%.

Les oeuvres seront livrées avec Certificat d’authenticité établi par l’artiste.

L’équipe de bénévoles constituée autour d’Ilyass Alami-Afilal, se chargera de la coordination de l’ensemble du processus : organiser la vente sur internet, (confinement oblige), assurer la logistique de commercialisation et de promotion sur les réseaux sociaux, fournir la certification des oeuvres par leurs auteurs, gérer les réservations d’oeuvres, les livraisons, ainsi que la validation des candidatures, et la distribution des aides.

Beaux-Arts Solidarité Maroc 2020 est une action citoyenne en temps de confinement qui garde le cap, celui de promouvoir l’art et la créativité des jeunes talents marocains !