La 28ème édition du Festival International d’Art Vidéo (FIAV) aura lieu, du 08 au 12 novembre à Casablanca, à l’initiative de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik sous le thème « E-migration des arts dans le métavers ». Organisé avec le soutien de Casa Events et Animation, Ville de Casablanca, Epson, Institut français du Maroc, Institut français de Casablanca, Bureau du Québec à Rabat, Institut Culturel Italien, le FIAV réunit, cette année, des stars du métavers venant d’horizons divers (France, Italie, Allemagne, Belgique, Canada, Corse, Liban) pour partager avec des étudiants et jeunes artistes leurs expériences et leurs connaissances dans les ateliers, les master classes, les conférences et le colloque, indique un communiqué des organisateurs.

L’édition 2022 du FIAV offre des propositions artistiques obstinément éclectiques et pluridisciplinaires, souvent inédites, ouvertes sur toutes les formes de la création numérique : danse et arts numériques, réalité virtuelle et augmentée, expositions, performances audiovisuelles, mapping, installations immersives et projections vidéo, ajoute la même source. La programmation de l’évènement sera déclinée dans plusieurs espaces de Casablanca. Il s’agit, en l’occurrence de la Faculté des Lettres et sciences Humaines Ben M’sik, du Théâtre Mohammed VI, de l’Institut français de Casablanca, du Studio des Arts vivants, de l’American Arts Center, de la Bibliothèque Mohamed Sekkat, de l’Ecole nationale des arts et Métiers et de l’usine Centre d’art Marsem.