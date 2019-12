La Maison de l’artisan a programmé, dans son plan d’action de l’année 2020, l’organisation au niveau international de 19 salons professionnels, neuf foires commerciales et six semaines de l’artisanat marocain.



A l’échelle nationale, la Maison prévoit la tenue de la Semaine nationale de l’artisanat, trois salons professionnels, ainsi que plusieurs foires commerciales dont les foires régionales en partenariat avec les 12 chambres d’artisanat, indique un communiqué de cet établissement publié à l’issue de son conseil d’administration.



Le Conseil présidé par la Ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia FETTAH a été consacré au bilan 2019 et à l’examen du plan d’action 2020. La ministre a mis l’accent sur l’importance du rôle de la Maison de l’artisan dans la promotion et la valorisation de l’artisanat tant au niveau national qu’international.



Par ailleurs, Fettah a mis en évidence l’importance de l’organisation des semaines de l’artisanat marocain en partenariat avec les ambassades du Royaume à l’étranger, ayant une forte influence sur les relations diplomatiques et la consolidation des rapports bilatéraux entre le royaume et les pays qui accueillent ces manifestations.



Elle a également saisi cette occasion pour féliciter la Maison de l’Artisan pour l’organisation sous le haut patronage du Roi Mohammed VI de la 5ème édition de la Semaine nationale de l’artisanat à Marrakech qui a accueilli un nombre considérable d’exposants, au nombre de 1 200.



Par la suite, le directeur général de la Maison de l’artisan Abdellah Adnani a exposé les détails du plan d’action 2020, qui consiste à organiser, outre les manifestations précitées, une exposition de l’artisanat marocain à Pékin, à l’occasion de l’année du Maroc en chine et de plusieurs participations institutionnelles dans des événements importants.



Le plan d’action 2020 prévoit aussi la réalisation d’une nouvelle stratégie de promotion, le développement d’un système d’information intégré, et d’un nouveau concept de sponsoring d’événements.



Adnani a mis en exergue les réalisations enregistrées par l’établissement au cours de l’année 2019, lesquelles sont inscrites dans le cadre des actions de promotion qui consistent à renforcer l’image de marque de l’artisanat marocain, au niveau national et international.



En effet, et partant des objectifs visant plus de marchés prometteurs, le directeur de la Maison de l’artisanat a particulièrement mis l’accent sur l’organisation de 63 manifestations, réparties entre les événements organisés au niveau national dont la 5ème édition de la Semaine nationale de l’artisanat organisée sous le Haut patronage de SM le Roi à Marrakech, et les foires commerciales régionales organisées en partenariat avec les 12 chambres d’artisanat, mais aussi au niveau international dont 9 salons professionnels, 6 foires commerciales en plus de cinq Semaines de l’artisanat marocain et 13 participations institutionnelles.



Au total, la Maison de l’artisan a ciblé 17 pays au cours de l’année 2019, conclut le communiqué