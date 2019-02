Infomédiaire Maroc – Les exportations des produits d’artisanat de la ville de Marrakech ont atteint en 2018 quelque 246,3 millions de DH (MDH), contre 187,6 MDH en 2017, réalisant une progression de 31,25 %.

Selon le rapport annuel des activités de la Direction régionale de l’artisanat à Marrakech, cette évolution est attribuée notamment à la progression des exportations des produits en cuivre, en bois et les couvertures respectivement de 149%, 68% et 80%, indiquant que les produits des couvertures, du bois et du fer forgé représentent les filières les plus exportatrices en 2018, soit 50% des exportations de l’artisanat de la ville.

Le marché américain représente durant l’année écoulée, la première destination des produits d’artisanat de Marrakech avec une part de 22%, suivi par les pays arabes (19%) et la France (13%).

Il ressort aussi du rapport que le nombre de tapis confectionnés en 2018 s’élève à 1.371 unités avec une superficie de 6.456,73 m2, soit une hausse de 61,1% comparativement avec l’année 2017 (851 unités d’une superficie de 3.986,37 m2).

Le nombre de Petites et moyennes entreprises (opérant dans le domaine de l’artisanat) créées a enregistré une hausse de 49% comparativement avec 2017, précise la même source, ajoutant que la majorité des entreprises créées appartiennent aux filières du cuir (46%), les tapis (13%) et les meubles (10%).

Concernant le label national de l’artisanat, la région Marrakech-Safi occupe la deuxième position au niveau national compte tenu des unités labellisées « Morocco Handmade » avec 38 unités, dont 18 unités dans la préfecture de Marrakech, 10 unités à Essaouira et 04 unités à Safi.

S’agissant des unités de production labellisées au niveau régional en 2018, leur nombre s’élève à 74 unités, dont 44 à Marrakech, 17 unités à Essaouira et 13 unités à Safi.

IM