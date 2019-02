Infomédiaire Maroc – Après une implantation réussie au Maroc à travers l’ouverture de son site de Casablanca, German Academy poursuit son développement dans le Royaume. Marrakech accueille ainsi le deuxième établissement du projet, sur fond d’une joint-venture avec les institutions Elamrani et HEEC.

German Academy Marrakech, qui sera logée dans les sites du Campus HEEC Marrakech, lance ses premiers cours dans la ville ocre au semestre d’été (avril 2019) et propose des formations universitaires et professionnelles au double concept d’alternance Maroc-Allemagne et Université-Entreprise, calquées sur le modèle des universités et établissements de formation germaniques.

Les formations – assurées par des enseignants natifs (DAF – Lehrer) venus de l’Allemagne avec un modèle 6 h/jour et 30 h/semaine avec contrôles réguliers) – portent sur les filières innovantes tels que les énergies renouvelables, la médecine, le pharmaceutique, l’industrie de l’automobile, l’offshoring et la robotique.

Les formations sont alternées (théorie à l’école et pratique en entreprises), avec un cursus de base à passer au Maroc, une spécialisation ainsi que des perspectives d’embauche en Allemagne et au-delà.

Il s’agit en fait de classes préparatoires qui permettent notamment d’accéder aux grandes écoles et universités allemandes, de bénéficier de formations sanctionnées par des diplômes allemands reconnues à l’échelle internationale, ainsi que de pouvoir, si l’étudiant le désire, envisager une carrière en Allemagne ou ailleurs dans le monde. L’établissement cible les étudiants marocains et d’Afrique subsaharienne. Les conditions de sélection sont souples. L’étudiant n’est pas tenu de maîtriser l’allemand dans un premier temps. Le candidat peut embrasser le tronc commun « langue et pré-intégration » avec un programme de 28 heures par semaine et ce, pendant six mois.

Enfin, la spécialisation est dispensée, toujours au Maroc et d’une durée de deux semestres, avant la finalisation en Allemagne.

Les formations proposées sur Marrakech sont avec option ingénierie (T-Kurs), option Médecine et pharmacie (M-Kurs) ou option économie et finances (W-Kurs). Les candidatures et inscriptions sont déjà ouvertes les cours vont démarrer dans le prochains jours. Les sessions étant programmée selon le système de semestre allemand.

German Academy renforcé par des partenariats stratégique et une délocalisation du Bachelor Informatique de l’automobile.

Au-delà du partenariat avec les institutions Elamrani et HEEC, German Academy a également été renforcée cette année par d’autres partenariats stratégiques dont notamment celui avec l’université des sciences appliquées de Landshut en Bavière (Allemagne), l’Université Ibn Tofail de Kenitra et MedZ (Maroc) signés récemment, et la délocalisation du Bachelor Informatique de l’automobile, dont 5 semestres à l’Université Ibn Tofail de Kenitra, un semestre à Atlantic free zone de Kenitra et les derniers deux semestres l’université des sciences appliquées de Landshut en Bavière (Allemagne), couronné par un Bachelor 100% allemand .

Il importe de souligner le succès des formations de German Academy comme en attestent les taux de réussite affichés au premier test externe de langue avec le ÖDS qui étaient de 100% dont 86% avec mention “très bien” et 14% avec mention “bien”. Des résultats exceptionnels qui ont impressionné le Dr. Rachid Jai-Mansouri, Directeur du centre d’examen ÖDS au Maroc, lequel n’a pas manqué d’exprimer sa stupéfaction face aux brillants lauréats formés par German Academy

Said Badi, Directeur général de German Academy loue la qualité stratégique des partenariats scellés par l’établissement dans le cadre de sa politique de croissance.

Said Badi estime ainsi que le partenariat avec les institutions Elamrani et HEEC n’est pas fortuit, mais relève d’un partage de valeurs. “Le partenariat avec les institutions Elamrani et HEEC est avant tout une marque d’estime d’un groupe qui a bâti une solide réputation grâce à la qualité de ses enseignements à un projet qui est le nôtre et qui a su mettre aussi mettre en avant des arguments qualitatifs en une année au Maroc”.

Même son de cloche du côté du Pr. Moulay Ahmed Lamrani, Président du Groupe HEEC, des institutions Elamrani, mais également Président de la confédération des écoles privées au Maroc, qui salue ce partenariat et en espère beaucoup dans le cadre du renforcement de compétences des étudiants, renforcement linguistique, mais aussi technologique…

IM