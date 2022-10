Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication – département de la Culture- a annoncé vendredi l’ouverture des candidatures pour la première édition du Prix national des arts plastiques au titre de l’année 2022 dans toutes les régions du royaume.

Les candidatures pour participer au «Prix national des arts plastiques» sont ouvertes du 26 octobre au 26 novembre 2022, souligne le ministère dans un communiqué, expliquant que cette manifestation vise à motiver les artistes et à encourager les artistes à la créativité et les inciter à poursuivre leurs efforts innovants voire découvrir les énergies nationales parmi les jeunes tout en leur allouant un soutien financier et médiatique.

«Le Prix national des arts plastiques» comporte les catégories suivantes : Le Prix national des jeunes artistes peintres âgés de 18 à 30 ans, une compétition initiée en deux phases dans le cadre des rencontres régionales organisées par le département de la Culture, souligne le communiqué, expliquant que la première est organisée lors des rencontres régionales organisées au niveau de chaque direction régionale, alors que la deuxième est destinée aux gagnants des rencontres régionales qui concourront au cours de la rencontre nationale des jeunes artistes plasticiens pour le Prix national des artistes.

Une cérémonie de remise de prix sera organisée vendredi 23 décembre 2022, au cours de laquelle les gagnants des rencontres régionales des jeunes artistes peintres remporteront 30000 Dhs (1er prix), 20.000 dhs (2ème prix) et 10.000 dhs (3ème prix). Pour le Prix national des jeunes artistes peintres, les gagnants empocheront 100.000 DH (prix national d’excellence), 60.000 DH (prix national d’excellence) et 40.000 DH (prix national d’encouragement)

Le prix national de la photographie artistique s’ouvre, quant à lui, aux candidats de plus de 18 ans, et comporte un premier prix doté de 60.000 DH, un deuxième prix doté de 50.000 dhs et un troisième prix de 40.000 DH Pour sa part, le prix de la sculpture est destiné aux personnes de plus de 18 ans : le 1er prix (60.000 DH), le 2ème prix (50.000 dhs) et le 3ème prix (40.000 DH).