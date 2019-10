La 4ème édition de l’Africa Security Forum se déroulera à Rabat du 1er au 3 décembre 2019 sous le thème ‘‘L’impact du changement climatique sur la sécurité en Afrique’’.

L’Africa Security Forum, organisé par le think-tank Atlantis, en partenariat avec le Forum International des Technologies de la Sécurité, verra l’édition 2019 se focaliser sur ‘‘l’impact du changement climatique sur la sécurité en Afrique’’ et fera le point des impacts alarmants du changement climatique sur les écosystèmes, la biodiversité et les sociétés humaines et tentera d’apporter des pistes de solutions pour palier à ces menaces certaines pour le continent africain, considéré aujourd’hui comme la région la plus vulnérable de la planète face au dérèglement climatique.

L’évènement accueillera plus de 400 participants de haut niveau, issus de 66 pays dont 35 africains.