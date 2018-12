Infomédiaire Maroc – L’ONEE assure actuellement le service d’assainissement liquide dans 119 villes et centres au profit d’une population de 5,1 millions d’habitants. L’Office prévoit durant la période 2019-2023, de porter le nombre de ses stations d’épuration (STEP) à plus de 164 STEP (101 aujourd’hui) pour une capacité globale de près de 530. 000 m3/j. En outre, l’Office envisage la prise en charge de la gestion du service d’assainissement liquide au niveau de 55 villes et centres en faveur d’une population additionnelle de près de 620 000 habitants.

Et pour accompagner la réalisation des projets d’assainissement et dans le cadre de la Phase I du cofinancement européen, un programme d’appui au PNA (APNA) a été mis en place en 2013 par l’ONEE et ses partenaires. Ce programme innovant a été basé sur :

• La mutualisation des financements des bailleurs de fonds dans le cadre d’une approche programme pour assurer la coordination de l’assistance technique de la maîtrise d’œuvre et de la communication pour l’ensemble des projets, et

• La mise en place, pour la première fois au Maroc, d’une approche intégrée de communication et de sensibilisation pour accompagner la réalisation des projets d’assainissement afin de permettre l’appropriation de ces projets par la population et d’assurer leur durabilité.

La composante communication de ce plan a été financée par un don Belge de 3,2 millions d’euros pour la période 2013-2018, et a été développée en trois volets principaux avec un appui au niveau central et régional :

• L’élaboration d’une stratégie de communication de proximité ;

• Le renforcement des capacités des acteurs directs du programme en techniques de communication de proximité et de sensibilisation dont les chefs de centres, les techniciens de travaux et d’exploitation, les agents commerciaux et les responsables de communication au niveau des directions régionales de l’Office ;

• La réalisation des campagnes de sensibilisation au niveau local au profit des populations et des communes des centres concernés par le programme.