Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse mardi, ses deux principaux indices Masi et Madex cédant 0,10% et 0,09% respectivement. A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est situé à 11.194,52 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.102,13 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché de 0,29% à 10.073,98 points, alors que le FTSE Morocco All-Liquid a abandonné 0,10% à 9.619,23 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, perdu 0,38% à 895,11 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment « services de transport », affecté par la baisse de son unique titre Sodep-Marsa Maroc, a clôturé en baisse de 0,61%. Le secteur des « Distributeurs » a, de son côté, perdu 0,46%, suite à la baisse de duo Auto hall (-2,25%) et Label Vie (-0,21%).

S’agissant du secteur bancaire, il a terminé sur un repli de 0,17%. La hausse affichée par BMCI (+4,20%) et Attijariwafa bank (+0,01%) n’ayant pas compensé le recul accusé par BMCE Bank (-1,38%) et Bcp (-0,33%).

Quant au nouveau recru de la cote casablancaise, Mutandis SCA, il figure parmi le trio des valeurs les plus actives avec un volume d’échange de 15,02 millions de dirhams, derrière Attijariwafa Bank (45,32 MDH) et Label Vie (99,52 MDH). Son action a gagné 0,56% à 181 DH. Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a touché plus de 634,12 millions de dirhams (MDH), dont un montant de 235,53 réalisé sur le marché central et 398,59 MDH en tant que volume d’introductions. Pour sa part, la capitalisation boursière a dépassé les 572,37 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Ennakl (+8% à 37,80 DH), Stokvis Nord Afrique (+5,85% à 17,20 DH), BMCI (+4,20% à 670 DH), Res Dar Saada (+2,72% à 94,50 DH) et Delta Holding (+2,40% à 32,46 DH).

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par SMI (-5,96% à 1.468 DH), Stroc Industrie (-5,45% à 25 DH), Med Paper (-4,76% à 20 DH), LafargeHolcim Maroc (-2,37% à 1.650 DH) et Auto Hall (-2,25% à 75 DH).