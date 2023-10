A la veille du début de la grande messe de la Banque Mondiale et du FMI, Marrakech s’est refait une beauté. Signalétique, axes de circulation, passages cloutés, restauration des remparts… Rien n’a été laissé au hasard.

Et pour que cet évènement se passe dans les meilleures conditions, le Conseil régional du Tourisme de Marrakech s’est engagé au côté des autorités et des élus de la ville et de la région pour que la cité ocre soit parée de ses plus beaux atouts.

L’Association régionale de l’industrie hôtelière (ARIH) et le Conseil régional du tourisme de Marrakech ont notamment travaillé de concert pour mobiliser l’ensemble des hôteliers de la ville afin d’accueillir dans les meilleures conditions les 14.000 participants à cet évènement d’envergure.

Le (CRT Marrakech) s’est également engagés dans un effort conjoint avec la Wilaya de la Région, la délégation régionale du tourisme, les associations professionnelles (ARIH, ARAVMS, ARMS, ARGAMS…) et divers acteurs locaux pour créer un contenu numérique visant à faciliter le voyage et le séjour des participants avant et pendant leurs séjours.

Une gamme complète d’outils de communication multilingues a ainsi été mise en place : un site web visitMarrakech.com avec un contenu dédié, une application mobile, un guide complet pour les participants, des dossiers de presse et la mise en place de 12 bornes interactives dans divers sites stratégiques de la ville (projet de la SMIT & Al Omrane).

En collaboration avec l’Association Régionale des Agences de Voyages de Marrakech-Safi (ARAVMS) et l’Association des Guides de Marrakech, des itinéraires thématiques et solidaires ont été concoctés qui permettront aux participants de découvrir les richesses culturelles, historiques et naturelles de Marrakech de manière authentique et immersive.

Au niveau aéroportuaire, l’ONDA s’est mobilisé pour accueillir les participants à l’aéroport de Marrakech Menara dans les meilleures conditions de sûreté, de sécurité et de qualité de service. Aussi, une attention particulière a été portée à la préparation et la gestion opérationnelle des circuits des passagers et de leurs bagages ainsi que celui des avions, à l’accomplissement de travaux d’adaptation et de rénovation des infrastructures aéroportuaires et aéronautiques et à l’amélioration de l’accessibilité.

Le CRT Marrakech et ses partenaires s’engagent à faire de ces Assemblées Annuelles de la BM et du FMI un événement exceptionnel, marqué par l’hospitalité légendaire de Marrakech et surtout son petit supplément d’âme qui est sa Bahja légendaire.

Al Bahja de Marrakech, c’est le sourire et la joie de vivre, l’humour et la bonne humeur des marrakchis. C’est aussi la générosité et l’authenticité, l’hospitalité et la convivialité avec lesquelles ils reçoivent leurs invités et qui font que l’expérience marrakchi de ces milliers de participants du monde entier sera à n’en pas douter un moment exceptionnel et unique.