Dix-neuf photographes et vidéastes marocains exposent leurs œuvres à Washington, à l’occasion des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) qui se tiennent du 10 au 16 octobre courant.

L’exposition collective s’inscrit dans le cadre du plan de communication mis en place par le ministère de l’Economie et des Finances pour assurer, durant les prochains mois, la promotion du Maroc en tant que pays hôte des réunions de ces deux institutions financières internationales, en octobre 2023 à Marrakech.

« Cette exposition offre un regard neuf sur le Maroc, » a indiqué dans une déclaration à la MAP son coordinateur, Yassine Alaoui Ismaili.

« Ce sont des œuvres qui sortent un peu des clichés classiques sur le Maroc tout en immortalisant les changements profonds que connaît la société marocaine, » a-t-il affirmé.

Organisée simultanément aux sièges de la Banque Mondiale et du FMI, l’exposition reflète un Maroc en mouvement à travers des images à couper le souffle dégageant un instinct de mouvement inédit. « C’est en fait une nouvelle manière de revisiter et de faire la promotion du Maroc, à travers la photographie, avec un accent mis sur le Maroc urbain, » a relevé l’artiste photographe qui estime que les œuvres exposées invitent les visiteurs à un voyage visuel vers le nouveau Maroc, ses habitants et ses paysages uniques.

Réunissant des photographes et vidéastes confirmés et d’autres en herbe, l’exposition met en avant aussi le développement que connaissent les arts visuels au Royaume, a ajouté M. Ismaili. Un riche programme de promotion du Royaume a été mis en place dans les sièges des deux institutions internationales au cœur de Washington, à l’occasion de ce conclave mondial marqué par le retour au format présentiel après la pandémie.

Plusieurs activités phares mettent ainsi en avant l’attractivité économique, touristique et culturelle du Maroc et donnent un avant goût aux délégués des Etats membres attendus aux assemblées annuelles des deux institutions prévues dans la ville ocre l’année prochaine.