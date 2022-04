La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a rencontré, à Washington, la Vice-présidente et secrétaire général du groupe de la Banque mondiale, Diariétou Gaye, pour discuter de l’état d’avancement des préparatifs pour l’organisation des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui se dérouleront en octobre 2023 à Marrakech.

A cet égard, Mme Fettah a réitéré l’engagement du Royaume à assurer la réussite de ce grand événement. En tant que pays hôte de l’édition d’octobre 2023 des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, plusieurs séquences phares ont permis la promotion de l’attractivité économique et culturelle du Maroc au sein des deux institutions, basées à Washington, notamment à travers des stands d’information, des performances musicales et des dégustations des saveurs de la gastronomie marocaine.

Ces actions de promotion ont connu une importante affluence de la part des participants à ces Réunions du printemps qui ont pu ainsi découvrir les nombreux atouts économiques et culturels du Royaume, en avant-goût des Assemblées de l’année prochaine.