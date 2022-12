L’état d’avancement du chantier de l’offre d’assurance inclusive dédiée à l’ensemble des populations cibles a atteint 90% en décembre 2021, selon la troisième édition du rapport sur la Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF).

Cette offre vise à donner un nouvel élan à l’offre actuelle via les canaux et moyens existants et développer une nouvelle offre s’appuyant notamment sur de nouveaux canaux, à isopérimètre légal, ajoute ce rapport élaboré par le ministère de l’Économie et des Finances et Bank-Al Maghrib. Pour l’offre d’assurance dédiée aux TPE, visant à développer des offres d’assurance spécifiques aux TPE (sectorielles ou transverses aux secteurs), elle a atteint un niveau d’avancement de 30% à fin 2021.

S’agissant de l’offre d’assurance agricole, pour l’amélioration de la pénétration des produits existants et développer une nouvelle offre à fort impact, elle a atteint 10% alors que le Cadre légal, visant à engager les amendements du code des assurances nécessaires, est à 75%, relève le document. Pour le chantier de l’éducation financière et encouragement des acteurs privés, qui vise à sensibiliser les populations cibles et les acteurs privés, il a atteint un niveau d’avancement de 50%.

L’année 2022 sera ainsi dédiée à la mise en œuvre de la micro-assurance et au développement des offres centrées sur les TPE compte tenu de leurs secteurs d’activité tout en continuant les travaux sur l’assurance agricole et l’éducation financière.

La feuille de route du levier « Assurance inclusive », basée en grande partie sur l’étude portant sur l’assurance inclusive12, énumère un ensemble de chantiers opérationnels, règlementaires et législatifs dans l’objectif de favoriser davantage l’accès aux services d’assurance en encourageant le développement d’une nouvelle offre répondant aux besoins des populations cibles.

YB