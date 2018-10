Infomediaire Maroc – Dans le cadre du développement de sa stratégie de coopération et d’échange d’expertise, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale a procédé, le 30 septembre 2018 à Dubai, à la signature d’un protocole d’accord de coopération et d’échange d’expertise avec l’Insurance authority des Émirats Arabes Unis. Ce protocole d’accord vise à promouvoir la coopération et l’échange de connaissances, d’expertises et de compétences.

L’Insurance Authority est l’Autorité en charge de la supervision et du contrôle du secteur des assurances des Émirats Arabes Unis.

Rédaction Infomediaire.