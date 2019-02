Infomédiaire Maroc – Allianz Maroc, filiale de l’acteur mondial de l’assurance Allianz SE, a annoncé, ce mardi, le lancement de deux nouvelles offres sur le marché de l’assurance Vie, poursuivant ainsi le renforcement de sa gamme de produits et services.

Baptisées « Allianz Imtiyaz Retraite Entreprise » et « Allianz Imtiyaz Retraite Individuelle », ces offres ont pour objectif de permettre aux assurés de constituer leur patrimoine financier en bénéficiant d’un taux intéressant de revalorisation de l’épargne et des avantages fiscaux accordés aux contrats d’épargne à long terme, indique Allianz dans un communiqué.

Les nouvelles solutions présentent tous les avantages d’un investissement épargne à la fois très sûr, rentable et flexible, précise le communique, notant qu’elles s’appuient sur la puissance financière d’Allianz SE, certifiée par un rating « double A » de Standard & Poor’s ainsi que d’excellentes notes attribuées par d’autres agences de rating internationales. Une reconnaissance qui atteste de la pérennité de la Compagnie et de sa capacité à honorer d’importants engagements à long terme.

Cité par le communiqué, le directeur général d’Allianz Maroc, Joerg Weber, s’est dit convaincu qu' »Allianz, figurant parmi les 5 acteurs internationaux les plus importants et les plus expérimentés dans l’assurance Vie avec un savoir-faire en investissements et une stabilité financière sans pareil localement, est très bien positionnée pour contribuer au dynamisme du marché ».

Le raisonnement derrière l’entrée d’Allianz sur le segment de l’assurance Vie va au-delà d’une opportunité de marché pour les dirigeants de la compagnie. Allianz aspire à être un véritable partenaire pour ses assurés, leur permettant de mener leur vie sans trop s’inquiéter de ses aléas parce qu’ils savent qu’Allianz va les soutenir lorsqu’ils en auront besoin.

« Jusqu’à ce jour, il nous manquait encore un composant essentiel dans notre gamme de produits. C’est pour être capable d‘être aux côtés de nos assurés à chaque étape de leur vie personnelle et professionnelle avec des offres assurantielles complètes et adaptées à leurs besoins que nous lançons aujourd’hui Imtiyaz Retraite », a expliqué Joerg Weber.

Allianz Imtiyaz Retraite, que ce soit dans sa déclinaison Entreprise ou bien Individuelle, a pour objectif la constitution progressive par capitalisation d’un compte individuel de retraite moyennant le versement de primes. L’épargne constituée ainsi pour chaque assuré résulte de ses versements périodiques ou exceptionnels.

Outre l’avantage fiscal à l’adhésion (pour les salariés, dans la mesure où les cotisations sont déductibles du salaire imposable à la source, ou du revenu global pour les indépendants et les professions libérales), Allianz Imtiyaz Retraite garantit la disponibilité de l’épargne à tout moment, revalorisée avec un taux annuel minimum garanti.

L’épargne des assurés est placée dans des investissements profitables gérés par les experts internationaux d’investissement du groupe Allianz. Les assurés réguliers bénéficient en outre d’un bonus dans une optique de fidélisation.

Les deux offres ont été conçues autour des principes de la disponibilité de l’épargne et de sa flexibilité avec une performance financière inégalée afin de répondre aux besoins des différents profils d’épargnants.

« Il y a ceux qui visent une disponibilité immédiate de l’épargne avec les pénalités de sortie les plus réduites puis ceux qui visent la constitution d’une retraite à plus long terme », a précisé Fouad Guennouni, directeur branche Vie et Santé d’Allianz Maroc. A cela s’ajoutent des couvertures Décès et un Capital Obsèques extrêmement attrayants, sans examen médical.

Allianz Maroc propose des conditions de souscription avantageuses avec la possibilité d’un départ anticipé à la retraite, sans aucune pénalité, mais aussi la possibilité de continuer d’alimenter le compte retraite après 60 ans pour les deux offres.

Pour l’offre Entreprise, aucune prime minimale ni part patronale ne sont exigées tandis qu’un minimum de 200 DH est fixé dans le cadre de l’offre individuelle.

L’assuré peut procéder à sa guise à des rachats sans pénalité, au-delà d’une période de 3 années pour l’offre entreprise et 4 années pour l’offre individuelle. Il peut aussi bénéficier d’une avance après 50 ans révolus et au-delà de huit années d’adhésion.

Pour encourager l’adhésion, la Compagnie propose des frais d’acquisition réduits pour les offres Entreprise et Individuelle, selon la même source, notant qu’Allianz Imtiyaz Retraite se distingue par des frais de gestion extrêmement compétitifs les deux variantes.

Par ailleurs, plusieurs options au moment du départ à la retraite sont proposées à l’adhérent qui a le choix entre le versement d’un capital ou d’une rente certaine ou viagère ou une combinaison entre les deux.

Allianz Imtiyaz Retraite constitue un premier pas d’Allianz Maroc sur la branche Vie qui est , selon M.Weber, »une branche que nous comptons investir davantage lors des mois et années à venir avec des propositions de valeur différenciatrices pour nos clients ».