Infomédiaire Maroc – L’assureur français Axa a annoncé l’acquisition de 100% de l’Irlandais XL Group ou Groupe XL pour un montant de 15,3 milliards de dollars. Les 2 conseils d’administration ont accepté cette fusion qui créé le N°1 mondial de l’assurance dommages des entreprises (DE) toutes lignes de métier confondues.

Pour rappel, créé en 1986 par 68 des plus grandes sociétés industrielles et commerciales américaines, puis domicilié à Dublin en juillet 2010, le Groupe XL (15 milliards d’euros de primes et 7 400 salariés en 2017) bénéficie d’une forte présence sur les segments de spécialités et ceux des entreprises de taille moyenne via des services d’assurance et de réassurance en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Rédaction Infomédiaire