Infomédiaire Maroc – A Tanger, le marché du luxe attire les promoteurs espagnols. Et pour cause, les acheteurs venus d’Arabie saoudite et du Qatar délaissent peu à peu les côtes espagnoles pour rejoindre les marocaines, de l’autre côté de la Méditerranée.

En effet, ces entrepreneurs voient le Maroc comme ‘‘un pays plus proche de leur mode de vie’’, mais avec ‘‘les avantages d’un pays européen’’, explique le site espagnol La Información repris par Yabiladi.

Ainsi, près de 1 milliard d’euros ont été investis par les promoteurs ibériques, selon les chiffres de la Chambre de Commerce. Des projets faramineux sont entrepris dans la ville septentrionale, ajoute la même source.

Par conséquent, les investisseurs espagnols considèrent que c’est ‘‘un boom de l’immobilier de luxe qui se produit à Tanger’’, délaissant ainsi leur pays et se tournant vers le Maroc, qui, selon eux ‘‘offre plus d’avantages, des prix plus compétitifs et une offre de plaisance en expansion’’.

Rédaction Infomédiaire