Infomédiaire Maroc – A partir de l’après-midi de ce mercredi 17 janvier, des houles de 4 à 6 mètres intéresseront les côtes atlantiques entre Rabat et Tarfaya, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN).

La période pourra atteindre 14 à 20 secondes et l’atténuation commencera à partir du vendredi 19 janvier, indique la DMN dans un communiqué de météorologie maritime.

Durant les journées de mercredi et jeudi, les marées de pleine mer seront de 3 à 3,5 mètres entre 02h30 et 03h30 du matin et entre 14h30 et 15h30 de l’après-midi sur les côtes atlantiques menacées, précise la même source.

“Des informations plus détaillées feront l’objet des prochains bulletins météorologiques spéciaux”, note la DMN. Prudence !

Rédaction Infomédiaire