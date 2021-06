Attijariwafa bank continue sa mobilisation pour soutenir la relance économique, particulièrement à travers la dynamisation de l’investissement dans le secteur industriel, et adopte une approche sectorielle pour un accompagnement efficace et opérationnel des entreprises dans le cadre de la « Banque de projets ».

Ainsi et après l’événement du 14 décembre 2020 marqué par la participation de Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique et de Chakib Alj, Président de la CGEM et Mohamed El Kettani, PDG du groupe Attijariwafa bank.

Attijariwafa bank contribue à l’opérationnalisation de l’initiative du Ministère, qui vise à relancer l’investissement et substituer l’importation par la production locale, en organisant une série de workshops sectoriels dédiés à la relance industrielle.

L’objectif de ces workshops est de rapprocher un maximum d’investisseurs et d’opérateurs économiques des opportunités d’investissement et des perspectives de développement identifiées par secteur d’une part, et de les informer sur les dispositifs d’accompagnement étatique et bancaires pour soutenir leurs projets d’autre part.

5 RDV sont programmés du 8 au 22 juin et vont couvrir, respectivement et à raison de 2 workshops par semaine, les industries mécaniques et métallurgiques, les industries électriques et électroniques, les industries chimiques, para-chimiques et la plasturgie, les industries agroalimentaires, et les industries du textile.

Chaque workshop réunit un panel interactif d’acteurs concernés par le secteur en question pour apporter à l’audience les éclairages nécessaires et apporter des réponses à ses questionnements, notamment le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, les fédérations sectorielles, la Caisse Centrale de Garantie et Maroc PME, aux côtés des hauts responsables d’Attijariwafa bank. La mise en synergie des efforts de ces différents acteurs traduit leur volonté commune d’oeuvrer pour la relance économique du pays afin de rebondir sur l’étape de crise pour s’inscrire dans une ère nouvelle de développement industriel national.