Lors de la cérémonie de remise des prix « Euromoney Awards for Excellence 2021 » qui s’est tenue en ligne le 14 Juillet dernier, le groupe Attijariwafa bank a décroché le prix de la « Meilleure banque au Maroc en 2021 », par le prestigieux magazine anglais Euromoney, publication internationale de référence des marchés financiers du monde, et ce pour la 11ème année.

Selon le magazine, sous la direction de son Président-Directeur Général, Mohamed El Kettani, Attijariwafa bank a distribué au Maroc plus de 40 milliards de Dhs de prêts supplémentaires depuis le début de la crise sanitaire, dont un soutien à près de 70 000 entreprises, principalement des PME, notamment au travers de mécanismes phares tels que « Oxygène » et « Relance » qui ont bénéficié à des entreprises marocaines. A cela, s’ajoute également le programme « Intelaka » en faveur des TPE et entrepreneurs. La part d’Attijariwafa bank dans les trois dispositifs est supérieure à 30 %.

Euromoney, a précisé que l’année 2021 a été marquée également par le lancement de deux nouveaux portails digitaux, Attijari CIB et Attijari Entreprises, qui ont pour objectif de fluidifier l’expérience utilisateur et d’ajouter des fonctionnalités en gestion de trésorerie, trade, devises, documentation et custody.