Infomédiaire Maroc – Lors de la cérémonie de remise des Awards de l’excellence du prestigieux magazine anglais Euromoney, ‘‘Euromoney Awards for Excellence 2018’’, c’est le groupe Attijariwafa bank qui a remporté le prix de la ‘‘Meilleure banque au Maroc’’.

Le Groupe a également décroché le prestigieux prix de la ‘‘Meilleure banque de la TPME en Afrique’’. Selon le magazine, Attijariwafa bank a connu une année de croissance remarquable et s’est distinguée grâce à une performance financière solide en augmentant considérablement ses revenus et ses actifs, ainsi que sa portée géographique, notamment en Afrique et aussi en ayant une capacité d’adaptation à la réglementation et aux conditions changeantes et parfois difficiles du marché et/ou aux besoins des clients.

Rédaction Infomédiaire