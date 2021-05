Attijariwafa bank aurait soumis une offre pour l’acquisition de 49,97% du capital de l’Union Bank of Nigeria Plc, basée à Lagos et sixième plus grande banque du Nigéria en termes de valeur marchande, rapporte la presse locale qui cite l’agence Bloomberg.

L’offre aurait été déposée auprès de l’actionnaire de référence de l’Union bank of Nigeria, la société de services financiers, Atlas Mara, dirigée par l’ancien président de Barclays, Bob Diamond.



Et aux côtés d’Attijariwafa bank, d’autres prétendants africains auraient manifesté leur intérêt, notamment les banques locales, Zenith Bank Plc et Access Bank.



L’Union Bank of Nigeria constituerait une excellente opportunité pour Attijariwafa bank pour renforcer son maillage continental, surtout que, outre l’intérêt économique et commercial certain du pays le plus peuplé d’Afrique, le Nigéria s’est hissé comme un allié stratégique du Maroc.

A suivre !