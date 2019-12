L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé un prospectus relatif à l’émission par Attijariwafa Bank d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel d’un milliard de dirhams avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.

La période de souscription s’étale du 20 au 24 décembre inclus, indique l’AMMC dans un communiqué, faisant savoir que cette opération est divisée en deux tranches.

S’agissant de la prime de risque, elle varie entre 250 et 260 points de base (pbs) pour la tranche A et entre 230 et 240 pbs pour la tranche B, précise la même source. Pour ce qui est de la méthode d’allocation, elle est sous forme d’une adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable chaque 10 ans), puis à la tranche B (à taux révisable annuellement), précise l’AMMC.