La compagnie aérienne espagnole Iberia a annoncé le lancement, l’été prochain, d’une nouvelle ligne aérienne reliant la capitale espagnole à la ville de Fès.



La nouvelle desserte aérienne sera opérée par Iberia, pendant cinq semaines à partir du 28 juillet prochain, à raison d’une fréquence de quatre vols par semaine le mardi, mercredi, jeudi et samedi, précise la compagnie aérienne dans un communiqué.



A travers cette nouvelle ligne, Iberia renforce son engagement au Maroc en proposant des vols vers quatre destinations: Marrakech, Casablanca, Tanger et désormais Fès.



Cette nouvelle desserte aérienne sera desservie par deux Airbus A319 et A320, d’une capacité de 141 à 180 passagers, poursuit la même source.