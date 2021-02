Le groupe Attijariwafa Bank (AWB) a annoncé, jeudi, le lancement par sa marque “100% mobile” au service des jeunes, L’bankalik, d’un nouveau parcours d’ouverture de compte avec un “Selfie”.

Ce dispositif, qui est sécurisé et en totale conformité avec les directives de Bank Al-Maghrib et ce, dans le strict respect de la loi de protection des données personnelles, permet l’ouverture de compte via un simple selfie, en utilisant les technologies de pointe de la reconnaissance faciale et de la signature électronique, explique AWB dans un communiqué.

L’bankalik renforce ainsi son offre de banque gratuite pour les moins de 35 ans, en leur offrant une nouvelle expérience digitale inédite sur le marché, simple et fluide, en phase avec les nouveaux styles de vie de la “génération connectée”, 100% mobile et sans contraintes, où la banque se met au rythme du client, souligne la même source. Et d’ajouter que la marque annonce plusieurs innovations majeures permettant aux clients, marocains résidents au Maroc (particuliers, auto-entrepreneurs, artisans, etc.) et Marocains résidant à l’étranger (MRE), de vivre une nouvelle expérience d’ouverture de compte full digitale, sans se déplacer en agence.