L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé un prospectus relatif à l’émission par Attijariwafa bank (AWB) d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec un mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.

Cet emprunt est composé de cinq tranches (deux cotées et trois non cotées) d’un plafond de 500 millions de dirhams (MDH) et une maturité de 7 ans, chacune, précise l’AMMC dans un communiqué, notant que la période de souscription s’étale du 18 décembre au 22 décembre 2020 inclus.

S’agissant de la méthode d’allocation, elle consiste en une adjudication à la française avec priorité aux tranches E et F (à taux fixe, amortissables), puis aux tranches A et C (à taux fixe) et aux tranches B et D (à taux révisable annuellement), fait savoir la même source.

Et d’ajouter que le prospectus de cet emprunt obligataire est constitué du document de référence d’AWB enregistré par l’AMMC le 10 juin 2020 sous la référence EN/EM/004/2020, de l’actualisation N 1 du document de référence enregistrée par l’AMMC en date du 10 décembre, sous la référence EN/EM/026/2020, et de la note d’opération.