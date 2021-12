L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé un prospectus relatif à l’émission par Attijariwafa Bank (AWB) d’un emprunt obligataire subordonné de 2 milliards de dirhams.

Cet emprunt est composé de quatre tranches (deux cotées et deux non cotées) d’un plafond de 500 millions de dirhams (MDH) et une maturité de 7 ans, chacune. La période de souscription s’étale du 21 décembre au 23 décembre 2021 inclus.

S’agissant de la méthode d’allocation, elle consiste en une adjudication à la française avec priorité aux tranches A et C (à taux fixe) puis aux tranches B et D (à taux révisable annuellement).