La directrice du Centre anti-poison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM), Rachida Slimani Ben Cheikh, a relevé qu’aucun décès lié aux vaccins n’a été enregistré concernant les cas signalés. Le Royaume est parmi les rares pays dotés de systèmes de pharmacovigilance, lui permettant de se mettre au diapason des progrès qui surviennent en la matière et de partager les expériences y afférentes avec d’autres pays, a-t-elle poursuivi. Le CAPM coordonne ses actions au quotidien avec l’Organisation mondiale de la santé au sujet de l’opération de vaccination, a-t-elle ajouté, notant que le centre vient en aide aux pays africains et à certains pays arabe en termes de développement des systèmes pharmaceutiques.