Infomédiaire Maroc – MEDI1TV a procédé au lancement de la 1ère plateforme VOD TV (vidéo à la demande) au Maroc, intitulé ‘‘ASHAMIL’’.

Cette plateforme accessible via le lien ‘‘ashamil.tv’’, propose un service diversifié permettant aux utilisateurs de redécouvrir un catalogue varié de programmations et productions de la chaîne durant ces dernières années au travers des documentaires, séries et fictions, et qui sera enrichi par de nouvelles thématiques autour du sport et des magazines.

Doté d’une interface conviviale et multimodale, ‘‘ASHAMIL’’ propose un catalogue de plus de 440 programmes toutes catégories confondues, avec une richesse éditoriale privilégiant la lecture et le divertissement.

La majorité des produits sont indispensables en format HD et sont proposés en libre accès, offrant un vaste choix de thématiques.

Et l’accès aux programmes dotés de droits restreints sur le net est soumis à la géolocalisation en fonction des territoires de diffusion.

Rédaction Infomédiaire