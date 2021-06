Le cabinet marocain AUDINEX spécialisé dans l’audit et le conseil financier, fondé (en 2008) et dirigé par Chouaib Taeif, intègre le réseau international GMNI.

Présent dans 48 pays sur tous les continents, GMNI offre à ses clients proximité et disponibilité à travers le monde. En 2020, GMNI a réalisé un chiffre d’affaires de 273 millions de dollars et compte plus de 187 professionnels.