La société d’investissement Immorente Invest a annoncé, mardi, avoir clôturé avec succès son augmentation de capital en bourse d’un montant de 408 millions de dirhams (MDH).



Selon les données communiquées par l’entreprise, la demande lors de cette opération a dépassé les 682,67 MDH, soit un taux de satisfaction de 59,76% (rapport entre le nombre d’actions attribuées et le nombre d’actions demandées). Le nombre de souscripteurs ayant participé à l’opération a atteint 756 de 12 régions et de 6 différentes nationalités.



Par catégorie d’investisseurs, les institutionnels ont souscrit pour 528 MDH (104 souscripteurs avec un taux de satisfaction de demande de 61,93%), les personnes morales pour 29,43 MDH (taux de satisfaction de 47,13%) et les personnes physiques pour 125,24 MDH (630 souscripteurs avec un taux de satisfaction de 53,60%).



Cette augmentation de capital est faite par suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en faveur du public dans “l’objectif d’aligner et de mettre sur le même pied d’égalité les actionnaires nouveaux et anciens à l’image d’une nouvelle introduction en bourse”, avait estimé, lors de la présentation de l’opération en 10 janvier dernier, Soumaya Tazi, Président-directeur général de la société



La foncière vise, à travers cette augmentation de capital, à financer ses investissements qui lui permettront de poursuivre sa croissance et la diversification de son portefeuille d’actifs, à permettre aux investisseurs, institutionnels et au grand public, d’accéder ou renforcer leur position dans une classe d’actifs dédiée à l’immobilier professionnel locatif, à poursuivre et renforcer la logique de transparence et de performance dans laquelle la société s’inscrit en se soumettant au jugement du marché ainsi qu’à poursuivre la constitution du portefeuille cible en poursuivant l’investissement dans des opportunités identifiées et non identifiées