Le Groupement des Annonceurs du Maroc organise, les 19 et 20 mars 2020 ; la 5ème édition de l’African Digital Summit (ADS 2020), la plus grande rencontre régionale dédiée au Digital sous le thème « Quand le Digital fait rayonner l’Afrique : de la compétence à la profitabilité ». La dernière édition tenue en février 2018 ayant mobilisé plus de 1700 participants de 30 pays différents et plus de 46 intervenants de haut niveau.

L’ambition de l’ADS 2020 est d’accompagner l’entreprise et les dirigeants à comprendre les enjeux liés au Digital, identifier les meilleures solutions et anticiper les évolutions futures qui impacteront leur avenir.

En plus d’une plénière de haut niveau où se succéderont keys notes, tables rondes, présentation des résultats de l’étude Digital Trends 2020 et remise des Moroccan Digital Awards, l’ADS 2O20, lieu de networking par excellence, accueillera également cette année l’ADS Business Forum afin de multiplier et faciliter les rencontres à forte valeur ajoutée