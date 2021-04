Le groupe automobile marocain Auto Hall a lancé, lundi à Casablanca, sa nouvelle marque “Autocaz” dédiée à l’activité des véhicules d’occasion multimarques.

Face à toutes ces incertitudes, Auto Hall, à travers “Autocaz”, met sur le marché une offre inédite qui rend l’expérience d’achat du véhicule d’occasion, aussi fluide, agréable et sûre que lors de l’achat d’un véhicule neuf. Cette nouvelle marque dispose du premier megastore de véhicules d’occasion multi-marques, et adossée à une plateforme digitale permettant l’expertise, la reprise, achat et vente des véhicules d’occasion.

“Autocaz est le fruit d’une longue réflexion où l’on a mis l’ensemble des expertises Auto Hall dans le commerce et le service automobile, pour concevoir un modèle de véhicules d’occasion, fiable et intuitif basé à la fois sur une plateforme physique et digitale” a indiqué, Jamal Eddouhbani, directeur général du groupe Auto Hall lors de la cérémonie de lancement de cette marque.

L’offre d’Autocaz, a-t-il expliqué, s’appuie sur plusieurs avantages notamment une garantie d’au moins 6 mois, des solutions de financement et un large choix de véhicules sûrs, fiables et certifiés. “Nous souhaitons réellement éclairer et protéger le client en garantissant une traçabilité des véhicules que nous mettons en vente et nous espérons répondre aux besoins d’une grande majorité des consommateurs marocains”, a-t-il souligné. Pour sa part, Sanaâ Zagouri, directrice du pôle occasion à Autocaz, a relevé que le parcours d’achat d’une voiture d’occasion est “source de beaucoup d’inquiétude et de beaucoup de stress pour les citoyens”, notant que les difficultés qui ont été remontées par les différentes études sont nombreuses à savoir la complexité d’accès au financement, la perte de confiance dans les promesses des vendeurs, la perte du temps dans les consultations les annonces et les visites des clients.

“L’objectif à travers Auto Hall occasion est de simplifier et fluidifier ce parcours d’achat en le rendant agréable et similaire à l’achat d’un véhicule neuf et en proposant à nos différents clients un large choix de véhicules sûrs, fiables et certifiés vendus avec garantie, assistance et assurance et avec possibilité de financement avantageux “, a fait savoir Mme Zagouri.

Les clients désirant acheter un véhicule d’occasion trouveront quant à eux dans la plateforme Autocaz, un outil intuitif et efficace pour naviguer et sélectionner le véhicule de leur choix, parmi plus de 300 véhicules, des véhicules minutieusement contrôlés sur plus de 120 points, certifiés du label “Autocaz Certifié” et garantis 6 mois, a-t-elle relevé.

Elle a, à cet effet, noté que les véhicules exposés dans le mégastore et affichés dans la plateforme digitale, ont tous subi une inspection rigoureuse par les experts Autocaz. “L’objectif est d’offrir au client une expérience comparable à celle de l’achat d’un véhicule neuf à travers la reprise de toutes les marques, des solutions de financement avantageuses, une garantie de 6 mois, une assurance offerte, une assistance routière 24h/24 et 7j/7”. L’important stock de véhicules que propose Autocaz à ses clients est exposé pour la première fois au Maroc au mégastore Auto Hall Lalla Yacout de Casablanca, entièrement dédié à la voiture d’occasion multi-marque. Autocaz vise par cette démarche à offrir une expérience premium à ses clients, comparable à l’achat d’un véhicule neuf.

Les clients pourront découvrir les différents véhicules exposés sur deux étages avec une capacité dépassant les 300 véhicules et apprécier l’accompagnement des conseillers commerciaux. Les clients peuvent choisir le véhicule qui correspond à leurs besoins, et bénéficier de solutions de financement et d’assurance sur mesure adaptées à leur budget.

La plateforme digitale Autocaz accompagnant le mégastore, s’adresse aussi bien aux clients souhaitant vendre, échanger leur véhicule qu’à ceux qui veulent acheter une voiture d’occasion. Les clients qui souhaitent vendre ou échanger leur véhicule, bénéficieront du vaste réseau Auto Hall, fort de 50 succursales, pour réaliser les expertises techniques de leur véhicule et leur garantir la juste valeur de leur bien.

Auto Hall Occasion est une filiale à 100% d’Auto-Hall qui opère depuis plus d’un siècle dans l’industrie et la commercialisation des matériels roulants au Maroc. Avec 10 filiales, plus de 50 sites et 1250 employés. Auto-Hall est un acteur majeur de distribution au Maroc. Se fondant sur les valeurs de proximité, de loyauté et de transparence et s’appuyant sur un réseau leader dans son secteur, Auto-Hall a su entretenir des partenariats de long terme avec de grands constructeurs internationaux.